Ситуация осложнилась. Под Усинском в Коми загорелся второй резервуар для хранения нефти

Площадь пожара на нефтебазе «Лукойла» под Усинском в Республике Коми возросла. Загорелся второй резервуар, в котором есть нефть, ситуация осложнилась, сообщает 29 октября министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерина Киселевич.

Второй резервуар, на который перекинулось пламя от развалившегося первого, заполнен нефтью на высоту около пяти-семи метров. Нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Рядом стоящие резервуары наполнены водой.



Как уточнили в МЧС России, пожар тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники.