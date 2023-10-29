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    Ситуация осложнилась. Под Усинском в Коми загорелся второй резервуар для хранения нефти

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    Площадь пожара на нефтебазе «Лукойла» под Усинском в Республике Коми возросла. Загорелся второй резервуар, в котором есть нефть, ситуация осложнилась, сообщает 29 октября министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерина Киселевич.

    МЧС России

    Второй резервуар, на который перекинулось пламя от развалившегося первого, заполнен нефтью на высоту около пяти-семи метров. Нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Рядом стоящие резервуары наполнены водой.

    Как уточнили в МЧС России, пожар тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники.

    МЧС России

    Взрыв резервуара временного содержания нефти произошел около поселка Верхнеколвинск. Погиб один человек, еще двое получили травмы, заявляла пресс-служба «Лукойл-Коми». По предварительной информации, погибший и пострадавшие являются сотрудниками подрядной компании «Эколайф», которая проводила работы на выведенном из эксплуатации резервуаре. Предполагаемой причиной происшествия называют нарушение техники безопасности.

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