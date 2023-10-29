В Коми один человек погиб и двое пострадали при детонации остаточных газов в нефтяном резервуаре

Взрыв резервуара временного содержания нефти произошел около поселка Верхнеколвинск в Коми 29 октября. Погиб один человек, еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба «Лукойл-Коми».
По предварительной информации, погибший и пострадавшие являются сотрудниками подрядной компании «Эколайф», которая проводила работы на выведенном из эксплуатации резервуаре. Предполагаемой причиной происшествия называют нарушение техники безопасности.
Министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерина Киселевич в своем телеграм-канале уточнила, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке, во время которых сдетонировали остаточные газы.
Утечки и загрязнения нет. На месте происшествия работают семь пожарных расчетов.