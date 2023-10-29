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    В Коми один человек погиб и двое пострадали при детонации остаточных газов в нефтяном резервуаре

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    Взрыв резервуара временного содержания нефти произошел около поселка Верхнеколвинск в Коми 29 октября. Погиб один человек, еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба «Лукойл-Коми».

    По предварительной информации, погибший и пострадавшие являются сотрудниками подрядной компании «Эколайф», которая проводила работы на выведенном из эксплуатации резервуаре. Предполагаемой причиной происшествия называют нарушение техники безопасности.

    Министр природных ресурсов и окружающей среды Коми Екатерина Киселевич в своем телеграм-канале уточнила, что резервуар был пуст, проходили мероприятия по очистке, во время которых сдетонировали остаточные газы.

    Утечки и загрязнения нет. На месте происшествия работают семь пожарных расчетов.

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