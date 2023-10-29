Экс-депутат Рады Олег Царёв находится в реанимации под охраной

Экс-депутат Рады Олег Царёв по-прежнему находится в реанимации под усиленной охраной. Об этом 29 октября рассказал РБК его друг, журналист Александр Чаленко.



Журналист добавил, что как только состояние Царёва позволит его транспортировать, то его переведут в Москву.



Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России ранее сообщал, что покушение на жизнь Царёва было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. Возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).



В Telegram-канале экс-депутата Рады появилась информация, что его родные подтвердили информацию о покушении. В политика «дважды стреляли», он находится в реанимации.

