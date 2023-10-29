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    Экс-депутат Рады Олег Царёв находится в реанимации под охраной

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    Экс-депутат Рады Олег Царёв по-прежнему находится в реанимации под усиленной охраной. Об этом 29 октября рассказал РБК его друг, журналист Александр Чаленко.

    Журналист добавил, что как только состояние Царёва позволит его транспортировать, то его переведут в Москву.

    Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России ранее сообщал, что покушение на жизнь Царёва было совершено в Ялте в ночь на 27 октября. Возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

    В Telegram-канале экс-депутата Рады появилась информация, что его родные подтвердили информацию о покушении. В политика «дважды стреляли», он находится в реанимации.

    Олег Царев с 2002 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады Украины. Выдвигался на досрочных выборах президента в 2014 году после майдана, однако снял свою кандидатуру. В ходе вооружённого конфликта в Донбассе перешёл на сторону ополчения. 26 июля 2014 года стал спикером парламента самопровозглашённой Новороссии — конфедерации, в состав которой вошли Донецкая и Луганская Народные Республики. Занимал пост до 2015 года, когда было объявлено о заморозке проекта «Новороссия»

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    Гость29 Окт 2023 в 16:31
    Двурушник
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