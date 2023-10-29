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    «Люди в отчаянии». В Газе тысячи людей ворвались на гумсклады и разобрали содержимое

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    В Газе несколько тысяч людей ворвались на склады и распределительные центры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом 29 октября сообщили в самой международной организации.

    Директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт отметил, что случившееся является тревожным признаком, поскольку после трех недель войны гражданский порядок начинает разрушаться: население сектора разочаровано и находится в отчаянии.

    Люди забрали со складов муку, средства гигиены и другие предметы первой необходимости. В одном из помещений в Дейр-эль-Балахе хранили гуманитарную помощь, прибывшую из Египта.

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