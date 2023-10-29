«Люди в отчаянии». В Газе тысячи людей ворвались на гумсклады и разобрали содержимое

В Газе несколько тысяч людей ворвались на склады и распределительные центры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом 29 октября сообщили в самой международной организации.



Директор по делам БАПОР в секторе Газа Томас Уайт отметил, что случившееся является тревожным признаком, поскольку после трех недель войны гражданский порядок начинает разрушаться: население сектора разочаровано и находится в отчаянии.



Люди забрали со складов муку, средства гигиены и другие предметы первой необходимости. В одном из помещений в Дейр-эль-Балахе хранили гуманитарную помощь, прибывшую из Египта.

