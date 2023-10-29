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    «Мы не такие наивные». Маск прокомментировал обвинения Израиля об использовании Starlink в Газе

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    Предприниматель Илон Маск ответил на слова министра связи Израиля Шломо Кари о предоставлении связи Starlink в Газе, которой, по его мнению, сможет воспользоваться ХАМАС.

    «Мы не такие наивные. Судя по моему сообщению, ни один терминал Starlink не пытался подключиться из Газы. Если это произойдет, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что оно используется только по чисто гуманитарным причинам», — написал Маск 29 октября на своей странице в социальной сети.

    Он добавил, что прежде чем включить хотя бы один терминал, Starlink проведет проверку безопасности с правительствами США и Израиля.

    Ранее министр связи Израиля заявил, что страна перестанет использовать продукты SpaceX. Так Кари отреагировал на слова Маска о том, что Starlink от компании SpaceX будет использоваться для поддержания каналов связи в секторе Газа с «международно признанными организациями по оказанию помощи».

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    Комментарии 6

    Гость29 Окт 2023 в 10:44
    Жим,жим)
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