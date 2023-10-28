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    Израиль прекратит работать с Илоном Маском из-за Starlink в Газе

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    Решение Илона Маска использовать спутниковый интернет Starlink в Газе привело к резкой реакции Израиля.

    Как заявил 28 октября Маск на своей странице в соцсети, Starlink от компании SpaceX будет использоваться для поддержания каналов связи в секторе Газа с «международно признанными организациями по оказанию помощи». Сейчас в секторе, по сообщениям международных СМИ, отключена мобильная связь и серьезные перебои с электричеством.

    Министр связи Израиля заявил, что страна перестанет использовать продукты SpaceX.

    «ХАМАС будет использовать это (Starlink) для террористической деятельности....Возможно, Маск был бы готов обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. К тому времени мое ведомство прекратит использовать Starlink», — написал в соцсети министр Шломо Кархи.

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