Стрелявший в женщину с ребенком на севере Москвы иностранец был не вежлив с полицией и заработал еще один состав

Задержанный за хулиганскую стрельбу на остановке и в московском автобусе гражданин Таджикистана к вечеру 28 октября стал фигурантом уже двух уголовных дел.

Как сообщает управление СК Москвы в своем телеграм-канале, при задержании подозреваемый в стрельбе все еще был не спокоен и оказал сопротивление. Кроме двух эпизодов хулиганства, ему также вменили применение насилия в отношении представителя власти.

Как сообщалось ранее, иностранец на остановке повздорил с прохожей, конец спору положил выстрел из травматического оружия. Пуля срикошетила от асфальта в женщину в ребенком. Стрелок запрыгнул в подъехавший автобус, но и в салоне не успокоился, снова выстрелив в пассажирку, на этот раз вообще без всяких причин. Его быстро задержали.