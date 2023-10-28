    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, сев

    752мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.22eur98.35

    Стрелявший в женщину с ребенком на севере Москвы иностранец был не вежлив с полицией и заработал еще один состав

    5905
    33 комментария

    Задержанный за хулиганскую стрельбу на остановке и в московском автобусе гражданин Таджикистана к вечеру 28 октября стал фигурантом уже двух уголовных дел.

    Как сообщает управление СК Москвы в своем телеграм-канале, при задержании подозреваемый в стрельбе все еще был не спокоен и оказал сопротивление. Кроме двух эпизодов хулиганства, ему также вменили применение насилия в отношении представителя власти.

    Как сообщалось ранее, иностранец на остановке повздорил с прохожей, конец спору положил выстрел из травматического оружия. Пуля срикошетила от асфальта в женщину в ребенком. Стрелок запрыгнул в подъехавший автобус, но и в салоне не успокоился, снова выстрелив в пассажирку, на этот раз вообще без всяких причин. Его быстро задержали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ31
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close