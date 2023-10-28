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    В Москве задержали хулигана, который от переизбытка эмоций стрелял в женщин и детей

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    После конфликта на остановке в Москве иностранец выстрелил из травматического пистолета в асфальт, но пуля срикошетила в прохожую с ребенком. Второй выстрел был произведен в автобусе.

    О задержании уроженца Таджикистана на севере Москвы сообщает столичное управление СК. Мужчина поругался со случайной прохожей на остановке в ожидании автобуса днем 28 октября. В качестве аргумента он использовал пистолет, стрелял в асфальт. Пуля срикошетила в женщину, напугав и ее, и ребенка.

    Сразу после стрельбы к остановке подъехал автобус, так что иностранец смог скрыться. Но он не смог взять себя в руки и в салоне выстрелил еще раз, тоже в женщину.

    Никто не пострадал. Мужчину оперативно задержали. Возбуждено дело по двум эпизодам хулиганства.

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