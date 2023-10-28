Мурашко: коронавирус в России растет, ждем новый ««Спутник V»»

Заболеваемость коронавирусом и другими респираторными инфекциями в регионах России начала расти. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Есть в ряде субъектов РФ подъем заболеваемости, как респираторными заболеваниями, так и ковидом, — цитирует министра РИА Новости 28 октября. — Рост есть, умеренный».
Он призвал остановить его вакцинацией — скоро должна быть готова обновленная версия «Спутника», завершаются клинические испытания.
Как писала «Фонтанка», нынешняя версия «Спутника» потеряла эффективность против нового штамма — это признал создатель вакцины академик Гинцбург.