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    Мурашко: коронавирус в России растет, ждем новый ««Спутник V»»

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    Заболеваемость коронавирусом и другими респираторными инфекциями в регионах России начала расти. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Есть в ряде субъектов РФ подъем заболеваемости, как респираторными заболеваниями, так и ковидом, — цитирует министра РИА Новости 28 октября. — Рост есть, умеренный».

    Он призвал остановить его вакцинацией — скоро должна быть готова обновленная версия «Спутника», завершаются клинические испытания.

    Как писала «Фонтанка», нынешняя версия «Спутника» потеряла эффективность против нового штамма — это признал создатель вакцины академик Гинцбург.

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