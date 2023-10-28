В Кронштадт на ремонт отправится лодка из Средиземного моря

Подлодка «Краснодар» встанет на ремонт на Кронштадтском морском заводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники 28 октября.

Ожидается, что ремонт начнется в конце ноября, он назван плановым. Лодка должна выйти из состава постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, где она сейчас находится, и пойти через Балтику на завод.

В Кронштадте «Краснодар» уже был в 2020 году после выполнения боевых задач. На этом же заводе ремонтируют подлодку «Новороссийск». Закончить должны в апреле следующего года.