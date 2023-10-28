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    В Кронштадт на ремонт отправится лодка из Средиземного моря

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    Подлодка «Краснодар» встанет на ремонт на Кронштадтском морском заводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники 28 октября.

    Ожидается, что ремонт начнется в конце ноября, он назван плановым. Лодка должна выйти из состава постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, где она сейчас находится, и пойти через Балтику на завод.

    В Кронштадте «Краснодар» уже был в 2020 году после выполнения боевых задач. На этом же заводе ремонтируют подлодку «Новороссийск». Закончить должны в апреле следующего года.

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