Расчехлили миллионы? Зачехляйте обратно. Загадка картины Малевича с «Авито» дошла до финала

Купить картину Казимира Малевича «Супрематизм» (во всяком случае, как заявлял об этом продавец) на «Авито» не получится. Объявление о продаже снято с публикации вечером 27 октября.
Нашелся ли покупатель или это изначально была просто чья-то шутка, неизвестно. Еще один вариант — объявление о продаже картины за полмиллиарда рублей могли удалить за нарушение правил площадки. Владелец на вопросы так и не ответил. Не исключено, что лот еще вернется.
О необычном товаре стало известно несколько дней назад. «Картина холст масло 90.1 — 79.2.
В опубликованных фотографиях экспертного заключения говорилось, что «Супрематизм» является подлинной работой Казимира Малевича, созданной в середине
«Фонтанка» поговорила с оценщиками и узнала, могла ли эта картина быть подлинной и сколько на самом деле должен стоить Малевич.