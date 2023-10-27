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    Расчехлили миллионы? Зачехляйте обратно. Загадка картины Малевича с «Авито» дошла до финала

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    Купить картину Казимира Малевича «Супрематизм» (во всяком случае, как заявлял об этом продавец) на «Авито» не получится. Объявление о продаже снято с публикации вечером 27 октября.

    Нашелся ли покупатель или это изначально была просто чья-то шутка, неизвестно. Еще один вариант — объявление о продаже картины за полмиллиарда рублей могли удалить за нарушение правил площадки. Владелец на вопросы так и не ответил. Не исключено, что лот еще вернется.

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    О необычном товаре стало известно несколько дней назад. «Картина холст масло 90.1 — 79.2. К. Малевич. Супрематизм... Разумный торг... Обмен... Бартер на недвижимость... Комиссионные %...» — говорилось в описании к лоту. Также в характеристиках на «Авито» сказано, что картина — «б/у». Стоимость — 450 миллионов рублей.

    В опубликованных фотографиях экспертного заключения говорилось, что «Супрематизм» является подлинной работой Казимира Малевича, созданной в середине 10-х годов ХХ века. Однако к картине не приложили провенанс — историю владения художественным произведением.

    «Фонтанка» поговорила с оценщиками и узнала, могла ли эта картина быть подлинной и сколько на самом деле должен стоить Малевич.

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