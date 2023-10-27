Расчехлили миллионы? Зачехляйте обратно. Загадка картины Малевича с «Авито» дошла до финала

Купить картину Казимира Малевича «Супрематизм» (во всяком случае, как заявлял об этом продавец) на «Авито» не получится. Объявление о продаже снято с публикации вечером 27 октября.



Нашелся ли покупатель или это изначально была просто чья-то шутка, неизвестно. Еще один вариант — объявление о продаже картины за полмиллиарда рублей могли удалить за нарушение правил площадки. Владелец на вопросы так и не ответил. Не исключено, что лот еще вернется.