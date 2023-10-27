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    СКА проиграл «Сочи», пропустив на последних секундах

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    Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Встреча проходила 27 октября в Сочи. Армейцы с Невы уступили со счетом 4:5 (2:0, 1:3, 1:2).

    Голы за СКА забили Александр Никишин (11 минута), Александр Гальченюк (18 — в большинстве), Михаил Пашнин (38) и Захар Бардаков (43 — в меньшинстве). У «Сочи» отличились Кирилл Рассказов (29 — в большинстве), Дмитрий Завгородний (32), Артур Тянулин (33), Михаил Криштоф (44 — в меньшинстве) и Сергей Попов (60 — в большинстве).

    Вратарь СКА Никита Серебряков отбил 28 бросков из 33. Голкипер «Сочи» Михаил Бердин отразил 31 бросок из 35.

    СКА опустился на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. На счету петербургской команды 24 очка (12 побед, 10 поражений).

    Следующий матч армейцы сыграют 31 октября в Петербурге против казанского «Ак Барса».

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