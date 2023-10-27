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    СМИ: ХАМАС освободит пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня

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    В руководстве ХАМАС заявили, что освободят иностранных заложников в обмен на пятидневное прекращение огня, сообщает 27 октября Financial Times. Представитель ХАМАС, на которого ссылается издание, уточнил, что для освобождения израильских гражданских лиц будут выдвинуты «дополнительные условия».

    Между тем обстановка вокруг сектора Газа с каждым часом продолжает накаляться. Колонны израильских танков идут в сторону Газы в районе города Бейт-Ханун, передает 27 октября телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на местные источники. Бейт-Ханун расположен на севере палестинского анклава.

    Военное крыло ХАМАС заявило, что отражает израильское наземное вторжение в восточной части лагеря Аль-Бурейдж в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

    Напомним, сегодня, в пятницу, израильская армия «расширила масштабы наземных маневров» в секторе Газа. 27 октября израильтяне нанесли серию мощных ударов по северу сектора Газа. Телеканал Al Arabiya назвал атаку самой интенсивной бомбардировкой с начала войны 7 октября. Еще в секторе Газа перестали работать связь и интернет, уточняет Al Arabiya.

    Конфликт на Ближнем Востоке обострился утром 7 октября после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль и проникновения бойцов ХАМАС в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».

    Израильские военные взяли под контроль все поселения возле границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам на территории сектора, в том числе и по гражданским.

    К 24 октября жертвами израильско-палестинского конфликта стали 19 граждан РФ, сообщил постпред России в ООН Василий Небензя.

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