СМИ: ХАМАС освободит пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня

В руководстве ХАМАС заявили, что освободят иностранных заложников в обмен на пятидневное прекращение огня, сообщает 27 октября Financial Times. Представитель ХАМАС, на которого ссылается издание, уточнил, что для освобождения израильских гражданских лиц будут выдвинуты «дополнительные условия».

Между тем обстановка вокруг сектора Газа с каждым часом продолжает накаляться. Колонны израильских танков идут в сторону Газы в районе города Бейт-Ханун, передает 27 октября телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на местные источники. Бейт-Ханун расположен на севере палестинского анклава.