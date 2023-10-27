    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    753мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.22eur98.35

    Смольный хочет повысить плату за аренду городских помещений

    1886
    24 комментария

    Власти Петербурга планируют проиндексировать плату за аренду принадлежащих городу помещений, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 27 октября.

    Индекс изменения ставки устанавливают на основании прогноза о развитии рынка аренды нежилых помещений в Петербурге, говорится в документе. «На сегодняшний день траектория социально-экономического развития Санкт-Петербурга в кратко- и среднесрочной перспективе характеризуется высокой степенью неопределенности, связанной с геополитическими и экономическими факторами», — отмечается в пояснительной записке. Но в случае благоприятного развития экономики в рамках базового сценария городская недвижимость должна подорожать на 5%.

    В связи с этим Смольный предлагает на 2024 год установить индекс изменения арендной ставки в размере 1,05, а в 2025–2026 годах — в размере 1,04. Это ниже уровня инфляции, подчеркивается в документе. «В случае установления указанных значений индекса ежегодного изменения размера ставок арендной платы по отношению к предыдущему году дополнительные доходы бюджета Санкт-Петербурга составят: в 2024 году — 170 миллионов рублей, в 2025 году — 144 миллиона рублей; в 2026 году — 150 миллионов рублей, — отмечается в пояснительной записке.

    Ранее власти Петербурга предложили повысить стоимость аренды городской земли в 2024 году также на 5%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Аренда помещенийСмольный
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ10
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close