Смольный хочет повысить плату за аренду городских помещений

Власти Петербурга планируют проиндексировать плату за аренду принадлежащих городу помещений, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 27 октября.
Индекс изменения ставки устанавливают на основании прогноза о развитии рынка аренды нежилых помещений в Петербурге, говорится в документе. «На сегодняшний день траектория социально-экономического развития Санкт-Петербурга в кратко- и среднесрочной перспективе характеризуется высокой степенью неопределенности, связанной с геополитическими и экономическими факторами», — отмечается в пояснительной записке. Но в случае благоприятного развития экономики в рамках базового сценария городская недвижимость должна подорожать на 5%.
В связи с этим Смольный предлагает на 2024 год установить индекс изменения арендной ставки в размере 1,05, а в
Ранее власти Петербурга предложили повысить стоимость аренды городской земли в 2024 году также на 5%.