Смольный хочет повысить плату за аренду городской земли

Власти Петербурга намерены проиндексировать плату за аренду городской земли, следует из проекта постановления правительства, опубликованного 18 октября на портале антикоррупционной экспертизы.



Как говорится в пояснительной записке, годовой размер арендной платы за участки определяется умножением базовой ставки на коэффициент динамики рынка недвижимости. В 2023 году он составлял 1,24. На 2024 год предлагается повысить его на 1,3. Это позволит увеличить доходы бюджета Петербурга от аренды земли на 310 млн рублей.

В документе приводится также обоснование такого решения. По данным ГБУ «Городское управление кадастровой оценки», кадастровая (рыночная) стоимость 140 тысяч земельных участков, вид использования которых не изменился, по результатам оценки, проведенной в 2023 году, за четыре года увеличилась на 22,2%. То есть за год земля дорожала в среднем на 5,14%. На такой же процент повысится цена аренды после изменения коэффициента.