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    Смольный хочет повысить плату за аренду городской земли

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    5 комментариев

    Власти Петербурга намерены проиндексировать плату за аренду городской земли, следует из проекта постановления правительства, опубликованного 18 октября на портале антикоррупционной экспертизы.

    Как говорится в пояснительной записке, годовой размер арендной платы за участки определяется умножением базовой ставки на коэффициент динамики рынка недвижимости. В 2023 году он составлял 1,24. На 2024 год предлагается повысить его на 1,3. Это позволит увеличить доходы бюджета Петербурга от аренды земли на 310 млн рублей.

    В документе приводится также обоснование такого решения. По данным ГБУ «Городское управление кадастровой оценки», кадастровая (рыночная) стоимость 140 тысяч земельных участков, вид использования которых не изменился, по результатам оценки, проведенной в 2023 году, за четыре года увеличилась на 22,2%. То есть за год земля дорожала в среднем на 5,14%. На такой же процент повысится цена аренды после изменения коэффициента.

    Указанное увеличение не превышает уровень инфляции: по прогнозу Банка России по итогам 2023 года годовой показатель сложится в диапазоне 6–7%.

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    Комментарии 5

    Гость18 Окт 2023 в 19:16
    Зачем все эти индексации? Надо брать сколько надо в средних зарплатах по стране, умноженных на количество оглоедов. Смольный не должен попрошайничать, где можно власть употребить.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 19:05
    Хорошо вписались в капитализм, добровольно обнищали за тупую идею.
    +0−0
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