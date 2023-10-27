    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, вос

    753мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd93.22eur98.35

    В сгоревшей квартире на улице Маршала Захарова, где погибли трое, приступили к работе дознаватели

    4040
    5 комментариев

    В сгоревшей квартире на Юго-Западе Петербурга, где погибли три человека, приступили к работе дознаватели. Об этом вечером 27 октября сообщает МЧС.

    Специалистам предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии. Региональное управление чрезвычайного ведомства публикует видео последствий пожара.

    МЧС России

    Напомним, в 16:30 поступило сообщение о пожаре в доме номер 60 по улице Маршала Захарова (Красносельский район). В 3-комнатной квартире площадью 70 кв. м происходило горение обстановки на площади 40 кв. м.

    С огнем боролись 5 единиц техники и 22 человека личного состава. По предварительным данным, дверь в квартиру была заперта изнутри. Источник возгорания, вероятно, находился на кухне. Среди возможных причин возгорания рассматривают также курение.

    На месте обнаружены трое погибших (двое мужчин и женщина). В больнице двое пострадавших —женщина из сгоревшей квартиры, а также мужчина из соседней. Из опасной зоны эвакуировано 9 человек, в том числе 1 ребёнок.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пожар на Захарова
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 5

    Гость27 Окт 2023 в 21:12
    до сих пор вонь стоит
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close