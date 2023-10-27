В сгоревшей квартире на улице Маршала Захарова, где погибли трое, приступили к работе дознаватели

В сгоревшей квартире на Юго-Западе Петербурга, где погибли три человека, приступили к работе дознаватели. Об этом вечером 27 октября сообщает МЧС.
Специалистам предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии. Региональное управление чрезвычайного ведомства публикует видео последствий пожара.
МЧС России
Напомним, в 16:30 поступило сообщение о пожаре в доме номер 60 по улице Маршала Захарова (Красносельский район). В 3-комнатной квартире площадью 70 кв. м происходило горение обстановки на площади 40 кв. м.
С огнем боролись 5 единиц техники и 22 человека личного состава. По предварительным данным, дверь в квартиру была заперта изнутри. Источник возгорания, вероятно, находился на кухне. Среди возможных причин возгорания рассматривают также курение.
На месте обнаружены трое погибших (двое мужчин и женщина). В больнице двое пострадавших —женщина из сгоревшей квартиры, а также мужчина из соседней. Из опасной зоны эвакуировано 9 человек, в том числе 1 ребёнок.