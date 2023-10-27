Трое погибли в горящей квартире на улице Маршала Захарова

Три человека погибли и еще один пострадал в результате пожара на Юго-Западе Петербурга, сообщает 27 октября региональное управление МЧС России.
В 16:30 поступило сообщение о пожаре в доме номер 60 по улице Маршала Захарова (Красносельский район). В 3-комнатной квартире площадью 70 кв. м происходило горение обстановки на площади 40 кв. м.
Кадры охваченной пламенем квартиры на 5-м этаже здания прислали читатели «Фонтанки». Видео пожара опубликовал также телеграм-канал «Мегаполис».
С огнем боролись 5 единиц техники и 22 человека личного состава. По предварительным данным, дверь в квартиру была заперта изнутри. Источник возгорания, вероятно, находился на кухне. Среди возможных причин возгорания рассматривают также курение.
В 17:14 пожар был ликвидирован.
читатель «Фонтанки»
Как сообщает МЧС, на месте обнаружены трое погибших (двое мужчин и женщина). Прокуратура Красносельского района Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Обновление 18.35 мск:
По уточненным данным МЧС, число пострадавших в пожаре на улице Маршала Захарова, 60, выросло до двух человек. В больнице женщина из горевшей квартиры, а также мужчина из соседней. Напомним, в огне погибли трое.
Из опасной зоны эвакуировано 9 человек, в том числе 1 ребёнок.