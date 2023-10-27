Трое погибли в горящей квартире на улице Маршала Захарова

Три человека погибли и еще один пострадал в результате пожара на Юго-Западе Петербурга, сообщает 27 октября региональное управление МЧС России.



В 16:30 поступило сообщение о пожаре в доме номер 60 по улице Маршала Захарова (Красносельский район). В 3-комнатной квартире площадью 70 кв. м происходило горение обстановки на площади 40 кв. м.



Кадры охваченной пламенем квартиры на 5-м этаже здания прислали читатели «Фонтанки». Видео пожара опубликовал также телеграм-канал «Мегаполис».

