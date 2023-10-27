Посла Норвегии вызвали в МИД РФ после инцидента с цветами у памятника советским воинам

Посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в МИД России «в связи с возмутительными действиями» властей его страны. Об этом 27 октября сообщили в ведомстве.



Причиной стал скандал в Киркенесе, где 25 октября власти, по данным МИД РФ, пытались сорвать традиционные мероприятия по чествованию памяти советских воинов, погибших при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.



«Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний. Действия мэра коммуны Сёр-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков Генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей. Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть», — сказано в заявлении.

