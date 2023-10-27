Посла Норвегии вызвали в МИД РФ после инцидента с цветами у памятника советским воинам

Посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в МИД России «в связи с возмутительными действиями» властей его страны. Об этом 27 октября сообщили в ведомстве.
Причиной стал скандал в Киркенесе, где 25 октября власти, по данным МИД РФ, пытались сорвать традиционные мероприятия по чествованию памяти советских воинов, погибших при освобождении Северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.
«Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний. Действия мэра коммуны Сёр-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков Генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей. Похоже, утрачена не только историческая память, но и совесть», — сказано в заявлении.
В МИД России считают, что происходящее в Норвегии, в том числе решение руководства губернии Финнмарк о намерении в будущем году пригласить на празднование 80-летия освобождения Северной Норвегии президента Украины, является «сознательными усилиями по фальсификации истории и нивелированию роли Советского Союза в победе над фашизмом».
«Фонтанка» писала о ситуации в Киркенесе, где в среду, 25 октября, отмечалась 79-я годовщина освобождения. Мэр муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям. Проводить какие-либо другие памятные мероприятия на этом месте запрещено, однако российский дипломат проигнорировал эти призывы. Конфликт возник, когда мэр решил, что российскому венку не место рядом с норвежским. Однако вскоре цветы все равно вернули на место.