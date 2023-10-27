Тренера вернули, родителям посоветовали психолога. Финал скандала с клюшкой в колпинской школе

В ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого после громкого скандала с участием юных хоккеистов всё вернулось на круги своя. Проверка после попытки изнасилования клюшкой, кажется, не выявила виновных. Тренер Александр Краснов, которого ранее отстраняли, вновь ведет занятия у двенадцатилеток. А родителям конфликтующих детей посоветовали обратиться к психологу. Об этом 27 октября рассказала мама пострадавшего мальчика.



«Мы крови не просили, нас Нилова Светлана Валентиновна (заместитель главы Колпинской администрации) пригласила в администрацию, просила не уходить, нам обещали двух новых тренеров... А в итоге вчера начали тренировки, позвонила начальник отдела физической культуры Лукошевич Наталия Геннадьевна и сказала, чтоб мы мирились все с психологами», — рассказала мама мальчика.