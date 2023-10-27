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    Тренера вернули, родителям посоветовали психолога. Финал скандала с клюшкой в колпинской школе

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    В ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого после громкого скандала с участием юных хоккеистов всё вернулось на круги своя. Проверка после попытки изнасилования клюшкой, кажется, не выявила виновных. Тренер Александр Краснов, которого ранее отстраняли, вновь ведет занятия у двенадцатилеток. А родителям конфликтующих детей посоветовали обратиться к психологу. Об этом 27 октября рассказала мама пострадавшего мальчика.

    «Мы крови не просили, нас Нилова Светлана Валентиновна (заместитель главы Колпинской администрации) пригласила в администрацию, просила не уходить, нам обещали двух новых тренеров... А в итоге вчера начали тренировки, позвонила начальник отдела физической культуры Лукошевич Наталия Геннадьевна и сказала, чтоб мы мирились все с психологами», — рассказала мама мальчика.

    Наталия и ее муж не знают, что делать дальше, но уверены, что с участниками травли и старым тренером на лед ребенок не выйдет.

    «Я считаю, что они поощряют безнаказанность. Значит, мой тоже может прийти и вставить [клюшку] всем в ответ? Ничего же не будет. Это же неспортивное поведение и нарушение законов», — считает Наталия.

    «Фонтанка» направила официальный запрос в администрацию Колпинского района.

    Мы подробно писали об инциденте, который произошел 9 октября. В тот день несколько мальчиков из хоккейной группы спровоцировали драку с потерпевшим и попытались надругаться над ним с помощью клюшки. «Фонтанка» провела опрос и выяснила, как обстоят дела с дисциплиной в этой и других хоккейных школах города.

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