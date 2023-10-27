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    Шаланда протаранила причал в порту Усть-Луга, ей разорвало корпус

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    Транспортная полиция устанавливает обстоятельства столкновения шаланды с причалом в Кингисеппском районе Ленинградской области. Ремонт требуется и пристани, и судну.

    Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 27 октября, накануне самоходная шаланда навалилась на железобетонную стенку причала при швартовке в порту Усть-Луга. В результате повреждён металлический уголок в его верхней части. Судну досталось сильнее.

    «Вмятина в носовой части, два разрыва корпуса, деформация главной палубы в районе шпангоута», — перечислили «травмы» в ведомстве.

    Разлива нефтепродуктов нет. Шесть членов экипажа, находившиеся на борту, не пострадали.

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