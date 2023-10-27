Шаланда протаранила причал в порту Усть-Луга, ей разорвало корпус

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства столкновения шаланды с причалом в Кингисеппском районе Ленинградской области. Ремонт требуется и пристани, и судну.
Как сообщили в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западу 27 октября, накануне самоходная шаланда навалилась на железобетонную стенку причала при швартовке в порту Усть-Луга. В результате повреждён металлический уголок в его верхней части. Судну досталось сильнее.
«Вмятина в носовой части, два разрыва корпуса, деформация главной палубы в районе шпангоута», — перечислили «травмы» в ведомстве.
Разлива нефтепродуктов нет. Шесть членов экипажа, находившиеся на борту, не пострадали.