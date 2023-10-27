В Кремле ответили на вопрос о покушении на экс-депутата Рады Олега Царева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока неизвестно о ситуации с покушением на политика Олега Царева. Об этом он сказал 27 октября, отвечая на вопрос журналистов.
«Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать», — цитирует Пескова ТАСС.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Царев «находится в тяжелом состоянии после покушения, работают правоохранители», пишет РИА Новости.
Ранее в телеграм-канале Царева появилась информация, что его родные подтвердили информацию о покушении. В политика «дважды стреляли», по предварительным данным, он находится в реанимации. Власти Крыма призвали не распространять слухи и дождаться официальной информации. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.
Олег Царев с 2002 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады Украины. Выдвигался на досрочных выборах президента в 2014 году после майдана, однако снял свою кандидатуру. В ходе вооружённого конфликта в Донбассе перешёл на сторону ополчения. 26 июля 2014 года стал спикером парламента самопровозглашённой Новороссии — конфедерации, в состав которой вошли Донецкая и Луганская Народные Республики. Занимал пост до 2015 года, когда было объявлено о заморозке проекта «Новороссия»