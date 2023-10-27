    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    1 м/с, вос

    753мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.22eur98.35

    В Кремле ответили на вопрос о покушении на экс-депутата Рады Олега Царева

    4092
    20 комментариев

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока неизвестно о ситуации с покушением на политика Олега Царева. Об этом он сказал 27 октября, отвечая на вопрос журналистов.

    «Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать», — цитирует Пескова ТАСС.

    Тем временем глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Царев «находится в тяжелом состоянии после покушения, работают правоохранители», пишет РИА Новости.

    Ранее в телеграм-канале Царева появилась информация, что его родные подтвердили информацию о покушении. В политика «дважды стреляли», по предварительным данным, он находится в реанимации. Власти Крыма призвали не распространять слухи и дождаться официальной информации. Правоохранительные органы ситуацию пока не комментировали.

    Олег Царев с 2002 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады Украины. Выдвигался на досрочных выборах президента в 2014 году после майдана, однако снял свою кандидатуру. В ходе вооружённого конфликта в Донбассе перешёл на сторону ополчения. 26 июля 2014 года стал спикером парламента самопровозглашённой Новороссии — конфедерации, в состав которой вошли Донецкая и Луганская Народные Республики. Занимал пост до 2015 года, когда было объявлено о заморозке проекта «Новороссия»

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close