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    Посла Финляндии вызвали в МИД России

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    Посол Финляндии Антти Хелантеря был вызван в МИД России, где ему была вручена нота о прекращении действия соглашения по приграничному сотрудничеству. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба дипведомства.

    Там послу заявили, что на этот шаг Москва пошла в качестве ответной меры «на конфронтационные действия Финляндии в отношении России, включая разрыв торгово-экономических и межрегиональных связей, прямых контактов между гражданами, а также дискриминацию россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз».

    Соглашение прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 года.

    О решении правительства РФ прекратить действие соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству стало известно 20 октября.

    Оно было подписано 13 апреля 2012 года в Хельсинки и заменяло соглашение от 1992 года между правительствами РФ и Суоми о сотрудничестве в Мурманской области, Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ожидалось, что новый договор укрепит «договорно-правовую основу осуществления сотрудничества между центральными властями и приграничными регионами России и Финляндии» и создаст «симметричную систему взаимодействия».

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