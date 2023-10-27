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    Снаряд попал в больницу в египетской Нувейбе близ границы с Израилем

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    Снаряд прилетел на территорию египетского города Нувейба, который находится на берегу Красного моря в 60 км от границы с Израилем. Об этом 27 октября сообщил иорданский новостной портал Ar-Rai.

    О типе снаряда или возможном ущербе власти Египта не проинформировали, известив лишь, что ведется расследование.

    Ранее сообщалось, в больницу египетского населенного пункта Таба попала ракета. Откуда она была выпущена, неизвестно. Легкие ранения получили шесть человек.

    В ходе конфликта на Ближнем Востоке, по данным на 26 октября, в Израиле погибли 1,5 тыс. человек, более 4,5 тыс. получили ранения. В секторе Газа — 7 тыс. 28 человек погибли, еще 18,5 тыс. ранены. Подробнее последние новости читайте на «Фонтанке».

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