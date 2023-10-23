От быстрого трактора легковую в Порошкино не спас даже съезд. Таран попал на видео

Трактор на газоне, опрокинутая цистерна и легковая машина с разбитой задней частью — такую картину наблюдали утром 23 октября автомобилисты на одной из дорог во Всеволожском районе Ленобласти недалеко от Петербурга. Тайну того, что произошло, раскрыла запись с камеры.
На повороте с Ленинградского шоссе на Центральную улицу в деревне Порошкино столкнулись легковой автомобиль и трактор, перевозивший цистерну, сообщил очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». На записи, появившейся позже, видно, что водитель легковой машины пошел на разворот. Он выждал на обочине, пропуская попутный транспорт, затем начал маневр и уже съехал на примыкающую дорогу, когда в него прилетел трактор. По видео можно предположить, что водитель трактора испугался возможного столкновения и попытался увернуться, но вместо этого потерял управление, и машину понесло боком прямо на легковую.
В результате трактор развернуло поперек проезжей части и выкинуло с нее на траву, цистерна опрокинулась на бок, а легковой автомобиль получил сильную вмятину на задней части. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточняли, что ДТП обошлось без пострадавших.