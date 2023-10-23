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    От быстрого трактора легковую в Порошкино не спас даже съезд. Таран попал на видео

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    6 комментариев

    «Мегаполис»

    Трактор на газоне, опрокинутая цистерна и легковая машина с разбитой задней частью — такую картину наблюдали утром 23 октября автомобилисты на одной из дорог во Всеволожском районе Ленобласти недалеко от Петербурга. Тайну того, что произошло, раскрыла запись с камеры.

    На повороте с Ленинградского шоссе на Центральную улицу в деревне Порошкино столкнулись легковой автомобиль и трактор, перевозивший цистерну, сообщил очевидец в телеграм-канале «Мегаполис». На записи, появившейся позже, видно, что водитель легковой машины пошел на разворот. Он выждал на обочине, пропуская попутный транспорт, затем начал маневр и уже съехал на примыкающую дорогу, когда в него прилетел трактор. По видео можно предположить, что водитель трактора испугался возможного столкновения и попытался увернуться, но вместо этого потерял управление, и машину понесло боком прямо на легковую.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В результате трактор развернуло поперек проезжей части и выкинуло с нее на траву, цистерна опрокинулась на бок, а легковой автомобиль получил сильную вмятину на задней части. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточняли, что ДТП обошлось без пострадавших.

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    Комментарии 6

    Гость23 Окт 2023 в 15:40
    На КИА человек должен быть лишен прав пожизненно, если не способен усвоить даже правила разворота. Сколько я подобных аварий видел и всегда у инициатора недоумение.
    +1−0
    Slava_Rossii223 Окт 2023 в 15:22
    Автору фантазий про уворот физику бы почитать.
    Тракторист был вынужден тормозить из-за нарушения ПДД водителем легковушки, но тяжёлая цистерна сзади его развернула.
    +1−0
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