«Это дело личное». Петербургские депутаты высказались против введения ресторанного сбора в пользу участников СВО

Комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Петербурга высказалась против федеральной инициативы о введении «ресторанного сбора» в пользу участников специальной военной операции и их семей. Как сообщает портал ЗакС.Ру, члены комиссии сочли меру избыточной.



Законопроект «О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции» внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев еще в мае. В нем предлагается установить сбор в размере 1% от счета за услуги в ресторанах, ночных клубах и барах, а полученные деньги отправлять в госфонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».