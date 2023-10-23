«Это дело личное». Петербургские депутаты высказались против введения ресторанного сбора в пользу участников СВО

Комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного собрания Петербурга высказалась против федеральной инициативы о введении «ресторанного сбора» в пользу участников специальной военной операции и их семей. Как сообщает портал ЗакС.Ру, члены комиссии сочли меру избыточной.
Законопроект «О ресторанном сборе в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции» внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев еще в мае. В нем предлагается установить сбор в размере 1% от счета за услуги в ресторанах, ночных клубах и барах, а полученные деньги отправлять в госфонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».
Председатель комиссии Константин Чебыкин («Единая Россия») заявил, что каждый из членов комиссии, а также другие жители Петербурга уже помогают участникам СВО. «Это дело личное. Помогают в силу определенных возможностей. Кто-то письма пишет солдатам, кто-то сетки плетет. Кто-то носки вяжет. У кого есть деньги — покупает более дорогостоящие ценности», — цитирует парламентария портал.
Его однопартиец Вера Сергеева напомнила, что налоги в России утверждены Налоговым кодексом, поэтому такая инициатива нарушает права граждан. Другой единоросс Александр Кущак предложил вместо этого ставить в ресторанах ящики для добровольных пожертвований.