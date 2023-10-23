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    Воспитанница омского детдома, заставлявшая девочку мыть унитазы голыми руками, имеет условную судимость

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    8 комментариев

    Шестнадцатилетняя воспитанница Большеуковского детского дома, избившая сверстницу и заставившая ее мыть унитазы, имеет условную судимость за кражу и совершала различные правонарушения. Об этом 23 октября рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Следственного комитета Омской области.

    Накануне в отношении работников детдома было возбуждено уголовное дело о халатности. Поводом стала распространившаяся в Сети видеозапись с издевательствами, на которой воспитанницу затаскивают в комнату, где главная заводила дает ей несколько пощечин. Затем всей компанией потерпевшую ведут мыть унитазы руками — сначала в женской секции, потом в мужской. Девочке запрещают пользоваться туалетной бумагой, тряпкой или ершиком.

    В пресс-службе СК отметили, что обидчица уже имела проблемы с законом. Источники РИА Новости в силовых структурах уточнили, что у зачинщицы была условная судимость за кражу. Также она попадалась на стрельбе из пневматического пистолета в других детей в детском доме.

    Министр образования Омской области Иван Кротт в своем телеграм-канале рассказал, что девушка проявляла агрессию с детства, но в последнее время ситуация начала меняться к лучшему, а ее мать пыталась восстановиться в родительских правах. Сейчас же решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье об истязании.

    Глава региона Виталий Хоценко после случившегося поручил проверить все детские дома в Омской области.

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    Комментарии 8

    chip123 Окт 2023 в 15:27
    Копни поглубже, выяснится что и директор уголовник с купленным дипломом.
    +1−0
    AndrewBarsik23 Окт 2023 в 15:14
    Предупреждали же провидцы:
    "И не склеить осколки,
    И не вытравить мрак,
    Видишь, как плодятся волки
    Из бездомных собак."
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 15:11
    В сенаторы, однозначно.
    +0−0
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