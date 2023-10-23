Воспитанница омского детдома, заставлявшая девочку мыть унитазы голыми руками, имеет условную судимость

Шестнадцатилетняя воспитанница Большеуковского детского дома, избившая сверстницу и заставившая ее мыть унитазы, имеет условную судимость за кражу и совершала различные правонарушения. Об этом 23 октября рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Следственного комитета Омской области.
Накануне в отношении работников детдома было возбуждено уголовное дело о халатности. Поводом стала распространившаяся в Сети видеозапись с издевательствами, на которой воспитанницу затаскивают в комнату, где главная заводила дает ей несколько пощечин. Затем всей компанией потерпевшую ведут мыть унитазы руками — сначала в женской секции, потом в мужской. Девочке запрещают пользоваться туалетной бумагой, тряпкой или ершиком.
В пресс-службе СК отметили, что обидчица уже имела проблемы с законом. Источники РИА Новости в силовых структурах уточнили, что у зачинщицы была условная судимость за кражу. Также она попадалась на стрельбе из пневматического пистолета в других детей в детском доме.
Министр образования Омской области Иван Кротт в своем телеграм-канале рассказал, что девушка проявляла агрессию с детства, но в последнее время ситуация начала меняться к лучшему, а ее мать пыталась восстановиться в родительских правах. Сейчас же решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье об истязании.
Глава региона Виталий Хоценко после случившегося поручил проверить все детские дома в Омской области.