Воспитанница омского детдома, заставлявшая девочку мыть унитазы голыми руками, имеет условную судимость

Шестнадцатилетняя воспитанница Большеуковского детского дома, избившая сверстницу и заставившая ее мыть унитазы, имеет условную судимость за кражу и совершала различные правонарушения. Об этом 23 октября рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального Следственного комитета Омской области.



Накануне в отношении работников детдома было возбуждено уголовное дело о халатности. Поводом стала распространившаяся в Сети видеозапись с издевательствами, на которой воспитанницу затаскивают в комнату, где главная заводила дает ей несколько пощечин. Затем всей компанией потерпевшую ведут мыть унитазы руками — сначала в женской секции, потом в мужской. Девочке запрещают пользоваться туалетной бумагой, тряпкой или ершиком.

