В Омской области девочку в детдоме избили и заставили мыть унитазы голыми руками. СК возбудил уголовное дело

В Омской области возбудили уголовное дело после происшествия в Большеуковском детском доме. В Сеть попала видеозапись, на которой 16-летняя воспитанница избивает свою сверстницу и заставляет ее мыть сантехнику голыми руками. В действиях работников учреждения подозревают халатность ( статья 293 УК РФ ). Подробности 22 октября сообщает Следственный комитет региона.



По версии следствия, вечером 15 октября девушка избила другую воспитанницу из-за опоздания на ужин, а также заставила ее мыть унитазы. Происходящее снимали на видео другие подростки.

