В Омской области девочку в детдоме избили и заставили мыть унитазы голыми руками. СК возбудил уголовное дело

В Омской области возбудили уголовное дело после происшествия в Большеуковском детском доме. В Сеть попала видеозапись, на которой
По версии следствия, вечером 15 октября девушка избила другую воспитанницу из-за опоздания на ужин, а также заставила ее мыть унитазы. Происходящее снимали на видео другие подростки.
На кадрах записи видно, как сначала девочку затаскивают в комнату, где главная заводила дает ей несколько пощечин. Затем всей компанией воспитанницу ведут мыть унитазы руками — сначала в женской секции, потом в мужской. Девочке запрещают пользоваться туалетной бумагой, тряпкой или ершиком.
В полиции NGS55.RU уточнили, что зачинщицей конфликта была староста группы. Не исключено, что случай не единичный, поэтому сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают других детей и изучают видеозаписи.
В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои.
Глава региона Виталий Хоценко в телеграм-канале написал, что после случившегося поручил проверить все детские дома в Омской области.