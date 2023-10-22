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    В Омской области девочку в детдоме избили и заставили мыть унитазы голыми руками. СК возбудил уголовное дело

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    11 комментариев

    В Омской области возбудили уголовное дело после происшествия в Большеуковском детском доме. В Сеть попала видеозапись, на которой 16-летняя воспитанница избивает свою сверстницу и заставляет ее мыть сантехнику голыми руками. В действиях работников учреждения подозревают халатность (статья 293 УК РФ). Подробности 22 октября сообщает Следственный комитет региона.

    По версии следствия, вечером 15 октября девушка избила другую воспитанницу из-за опоздания на ужин, а также заставила ее мыть унитазы. Происходящее снимали на видео другие подростки.

    На кадрах записи видно, как сначала девочку затаскивают в комнату, где главная заводила дает ей несколько пощечин. Затем всей компанией воспитанницу ведут мыть унитазы руками — сначала в женской секции, потом в мужской. Девочке запрещают пользоваться туалетной бумагой, тряпкой или ершиком.

    В полиции NGS55.RU уточнили, что зачинщицей конфликта была староста группы. Не исключено, что случай не единичный, поэтому сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают других детей и изучают видеозаписи.

    В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои.

    Глава региона Виталий Хоценко в телеграм-канале написал, что после случившегося поручил проверить все детские дома в Омской области.

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    Комментарии 11

    Гость22 Окт 2023 в 18:22
    фурункульные, вы чего про урок мой комментарий подтерли
    папка беконин не одобряет?
    +0−0
    Фру22 Окт 2023 в 18:16
    Зверьё, а не дети. Через два года выйдут в люди и тогда уж, держитесь, кто на пути попадётся.
    +0−0
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