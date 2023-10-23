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    Украинский «Шахтер» расторг контракт со сбежавшим в Россию футболистом Распутько

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    9 комментариев

    Украинский футбольный клуб «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком Александром Распутько. Об этом команда объявила 23 октября на своем официальном сайте.

    «Из-за фактического отказа от выполнения своих контрактных обязанностей и отсутствия в расположении команды, «Шахтер» принял решение о расторжении соглашения с футболистом Александром Распутько», — говорится в заявлении.

    Напомним, 19-летний полузащитник сбежал из «Шахтера» после выездного матча в Юношеской лиге УЕФА с бельгийским «Антверпеном» (со счетом 2:1), который состоялся 4 октября. После регистрации на обратный рейс до Варшавы вместе с командой Распутько исчез в аэропорту, отключив свой мобильный телефон. По одной из версий, он мог направиться в Россию. Ранее «Фонтанка» писала, что конечным пунктом для него может стать петербургский клуб «Звезда».

    Александр Распутько родился в Горловке (Донецкая Народная Республика). Он начал свою футбольную карьеру в «Шахтере» и имеет четыре игры за сборную Украины до 19 лет.

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    Комментарии 9

    Гость23 Окт 2023 в 15:37
    Так следом за Роспутько из Шахтаря главный тренер ван Леувен вместе со всем штабом свалили. Буквально на пару дней позже удалось им вольную получить. Совпадение? Не думаю!
    Тоже за душевнобольных выдавать будете, или это колорит местного менеджмента изо всех щелей прёт?
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 14:36
    из Шахтера в питерскую Звезду, это тоже самое как из Кембриджа сбежать в умственно отсталую школу какого-нибудь села Заброшкино условной Тверской области
    +1−0
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