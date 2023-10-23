Украинский «Шахтер» расторг контракт со сбежавшим в Россию футболистом Распутько

Украинский футбольный клуб «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком Александром Распутько. Об этом команда объявила 23 октября на своем официальном сайте.



«Из-за фактического отказа от выполнения своих контрактных обязанностей и отсутствия в расположении команды, «Шахтер» принял решение о расторжении соглашения с футболистом Александром Распутько», — говорится в заявлении.

Напомним, 19-летний полузащитник сбежал из «Шахтера» после выездного матча в Юношеской лиге УЕФА с бельгийским «Антверпеном» (со счетом 2:1), который состоялся 4 октября. После регистрации на обратный рейс до Варшавы вместе с командой Распутько исчез в аэропорту, отключив свой мобильный телефон. По одной из версий, он мог направиться в Россию. Ранее «Фонтанка» писала, что конечным пунктом для него может стать петербургский клуб «Звезда».