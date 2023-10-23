Полиция Петербурга накрыла крупную сеть по распространению наркотиков

Июньское задержание двух сорокалетних мужчин со свертками наркотиков помогло полиции выйти на целую сеть преступников, снабжавших Петербург и Ленобласть запрещенкой. Об этом 23 октября сообщает пресс-службу региональное ГУ МВД России.
В главке сообщили, что 24 июня были задержаны двое граждан, 41 и 42 лет, которые при себе имели подготовленные для сбыта свертки с белым порошком. Оба заключены под стражу.
17 октября сотрудники полиции накрыли группировку, члены которой открыли интернет-магазин в одном из мессенджеров. Свой товар они сбывали бесконтактным способом, оставляя закладки. Среди задержанных — организатор преступного бизнеса и пятеро закладчиков в возрасте от 24 до 53 лет.
В квартирах и машинах членов группы были найдены наркотики массой 6,8 килограмма, в том числе 274 подготовленных к сбыту «закладок». Помимо этого, в ходе обысков были изъяты смартфоны, ноутбук, банковские карты и четыре иномарки, которые использовались в преступных целях. В ходе проверки правоохранители установили координаты и изъяли еще 227 «закладок».
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Оказалось, деятельность группы осуществлялась длительное время. Каждый участник получал преступный доход от 200 до 700 тысяч рублей. Установлена причастность лиц к 27 преступлениям, возбужденным по части четвертой статьи 228.1 «Незаконное производство, сбыт или пересылки наркотиков организованной группой».
В отношении троих мужчин, в том числе и организатора, избрана мера пресечения арест. Трое остальных задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.