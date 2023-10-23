Полиция Петербурга накрыла крупную сеть по распространению наркотиков

Июньское задержание двух сорокалетних мужчин со свертками наркотиков помогло полиции выйти на целую сеть преступников, снабжавших Петербург и Ленобласть запрещенкой. Об этом 23 октября сообщает пресс-службу региональное ГУ МВД России.



В главке сообщили, что 24 июня были задержаны двое граждан, 41 и 42 лет, которые при себе имели подготовленные для сбыта свертки с белым порошком. Оба заключены под стражу.