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    Полиция Петербурга накрыла крупную сеть по распространению наркотиков

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    3 комментария

    Июньское задержание двух сорокалетних мужчин со свертками наркотиков помогло полиции выйти на целую сеть преступников, снабжавших Петербург и Ленобласть запрещенкой. Об этом 23 октября сообщает пресс-службу региональное ГУ МВД России.

    В главке сообщили, что 24 июня были задержаны двое граждан, 41 и 42 лет, которые при себе имели подготовленные для сбыта свертки с белым порошком. Оба заключены под стражу.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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    17 октября сотрудники полиции накрыли группировку, члены которой открыли интернет-магазин в одном из мессенджеров. Свой товар они сбывали бесконтактным способом, оставляя закладки. Среди задержанных — организатор преступного бизнеса и пятеро закладчиков в возрасте от 24 до 53 лет.

    В квартирах и машинах членов группы были найдены наркотики массой 6,8 килограмма, в том числе 274 подготовленных к сбыту «закладок». Помимо этого, в ходе обысков были изъяты смартфоны, ноутбук, банковские карты и четыре иномарки, которые использовались в преступных целях. В ходе проверки правоохранители установили координаты и изъяли еще 227 «закладок».

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Оказалось, деятельность группы осуществлялась длительное время. Каждый участник получал преступный доход от 200 до 700 тысяч рублей. Установлена причастность лиц к 27 преступлениям, возбужденным по части четвертой статьи 228.1 «Незаконное производство, сбыт или пересылки наркотиков организованной группой».

    В отношении троих мужчин, в том числе и организатора, избрана мера пресечения арест. Трое остальных задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

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    Комментарии 3

    AlBerkut23 Окт 2023 в 11:21
    Ну вот, одну закладку пропустили, до ровного счёта, круглого, чтоб у обвиняемых по 228 УК РФ было 228 закладок😂😂
    +0−0
    Гость23 Окт 2023 в 11:21
    Для таких нужна расстрельная статья!
    +0−0
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