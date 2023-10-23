Молодого петербуржца подстрелили у собственного дома. Очнувшись, он отказался писать заявление

28-летний житель Красносельского района Петербурга поймал пулю у своего дома на улице Тамбасова. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября.
Молодой человек приехал на место накануне вечером. Он был пьян. Внезапно он услышал хлопок и потерял сознание. Очнувшись, он увидел рану на подбородке, а через некоторое время мужчину госпитализировали. В больнице у пациента диагностировали огнестрельное ранение шеи, пуля прошла по касательной. После получения помощи молодой человек был отпущен в удовлетворительном состоянии.
В полиции петербуржцу пришлось писать объяснение, что претензий он ни к кому не имеет, а случившееся считает личным делом. От заявления он отказался.