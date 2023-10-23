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    Молодого петербуржца подстрелили у собственного дома. Очнувшись, он отказался писать заявление

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    19 комментариев

    28-летний житель Красносельского района Петербурга поймал пулю у своего дома на улице Тамбасова. Об этом «Фонтанке» стало известно 23 октября.

    Молодой человек приехал на место накануне вечером. Он был пьян. Внезапно он услышал хлопок и потерял сознание. Очнувшись, он увидел рану на подбородке, а через некоторое время мужчину госпитализировали. В больнице у пациента диагностировали огнестрельное ранение шеи, пуля прошла по касательной. После получения помощи молодой человек был отпущен в удовлетворительном состоянии.

    В полиции петербуржцу пришлось писать объяснение, что претензий он ни к кому не имеет, а случившееся считает личным делом. От заявления он отказался.

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    Комментарии 19

    Komarinsk201923 Окт 2023 в 10:45
    В смысле "личнео дело2? Стрельба на улице в городе, люди кругом, но полиция такая -ой, ладно, это их личное дело?!
    А это точно полиция?
    +1−0
    Гость23 Окт 2023 в 09:52
    слишком много огнестрельного оружия стало в нашей стране. и слишком много неадекватных личностей с разного рода странностями (синдромами, повышенной тревожностью). и почему-то к таким личностям у полиции снисходительное отношение появилось.
    кого благодарить сами знаем.
    +0−0
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