«Дух Кокорина» вселился в фаната: стул полетел в игроков «Манчестер Юнайтед»

Фанат кинул стул в футболистов «Манчестер Юнайтед» на матче Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Инцидент попал на видео.
В игроков «Манчестер Юнайтед» бросили стул после того, как игрок Диогу Далот забил победный гол в ворота «Шеффилд Юнайтед», пишет Daily Mail 22 октября. Когда игроки команды собрались вокруг бомбардира на кромке поля, чтобы отпраздновать его точный удар, кто-то из толпы зрителей поступил в стиле Александра Кокорина и запустил в игроков стулом, который чудом пролетел мимо и никого не задел. Дебошира ищут.
«Манчестер Юнайтед» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.