    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, вос

    760мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd95.91eur101.43

    «Дух Кокорина» вселился в фаната: стул полетел в игроков «Манчестер Юнайтед»

    1767
    8 комментариев

    Фанат кинул стул в футболистов «Манчестер Юнайтед» на матче Английской премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Инцидент попал на видео.

    Фото: кадр из трансляции / Sky Sports Premier League / YouTube
    ПоделитьсяПоделиться

    В игроков «Манчестер Юнайтед» бросили стул после того, как игрок Диогу Далот забил победный гол в ворота «Шеффилд Юнайтед», пишет Daily Mail 22 октября. Когда игроки команды собрались вокруг бомбардира на кромке поля, чтобы отпраздновать его точный удар, кто-то из толпы зрителей поступил в стиле Александра Кокорина и запустил в игроков стулом, который чудом пролетел мимо и никого не задел. Дебошира ищут.

    «Манчестер Юнайтед» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1.

    Фото: кадр из трансляции / Sky Sports Premier League / YouTube

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость22 Окт 2023 в 21:09
    Есть такие возможности, и в России тоже. Вы не в теме.
    +0−0
    28151911722 Окт 2023 в 19:32
    А кто из них чиновник Шпак?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close