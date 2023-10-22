Россия с Ираном обнулят таможенные пошлины и перейдут на нацвалюту

К весне 2024 года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты, заявил участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми.



Как пишет РИА Новости 22 октября со ссылкой на агентство IRNA, к марту следующего года таможенные границы будут полностью открыты, а Россия, Белоруссия и Армения перейдут в торговых операциях с Ираном на расчеты в национальной валюте.

Как писала «Фонтанка», ранее Россия продала Индии нефтепродукты за национальную валюту, но не может вернуть оставшиеся рупии, поскольку это неконвертируемая валюта.