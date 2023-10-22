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    Россия с Ираном обнулят таможенные пошлины и перейдут на нацвалюту

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    45 комментариев

    К весне 2024 года торговые пошлины между Ираном и Россией будут сняты, заявил участник совместной российско-иранской торговой палаты Камбиз Мирказеми.

    Как пишет РИА Новости 22 октября со ссылкой на агентство IRNA, к марту следующего года таможенные границы будут полностью открыты, а Россия, Белоруссия и Армения перейдут в торговых операциях с Ираном на расчеты в национальной валюте.

    Как писала «Фонтанка», ранее Россия продала Индии нефтепродукты за национальную валюту, но не может вернуть оставшиеся рупии, поскольку это неконвертируемая валюта.

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    Комментарии 44

    Гость22 Окт 2023 в 18:15
    Мой аспирант ездил в Иран говорит Каспийское море, чистое + сосновые леса на невысоких горах, как в Греции, дешево, самих иранцев туристов много, говорят по англ. никакой религиозности только красивые иранки в платках купаются и знакомятся. Я думал, что там пустыня и горы, но, никак не Греция (были 2 раза), и правильно что промолчал - авторитет потерял бы.
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 18:09
    Еще пара-тройка таких стран, не входящих в платежную систему CLS, и можно создавать другую параллельную платежную систему для внутреннего пользования. Тогда и рупии с процентами вернутся! Мы сами с усами. И наступит прекрасный новый мир в новой нашей цивилизации! Кто был ничем, тот станет всем!
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 18:03
    Фантики собираем? 😂😂
    +0−0
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