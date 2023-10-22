Власти Сирии перевели авиарейсы в Латакию после ударов по аэропортам Алеппо и Дамаска

Регулярные рейсы перевели в сирийский аэропорт в Латакии на северо-западе страны после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по международным аэропортам в Алеппо и Дамаске, сообщает 22 октября Минтранс Сирии. Рядом расположена российская авиабаза Хмеймим.

Авиация ЦАХАЛ минувшим утром атаковала аэропорты Дамаска и Алеппо, передавало агентство SANA. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голанских высот.

По предварительным данным, из строя были выведены взлетно-посадочные полосы обоих аэропортов. Один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один ранен.

