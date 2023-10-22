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    Власти Сирии перевели авиарейсы в Латакию после ударов по аэропортам Алеппо и Дамаска

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    19 комментариев

    Регулярные рейсы перевели в сирийский аэропорт в Латакии на северо-западе страны после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по международным аэропортам в Алеппо и Дамаске, сообщает 22 октября Минтранс Сирии. Рядом расположена российская авиабаза Хмеймим.

    Авиация ЦАХАЛ минувшим утром атаковала аэропорты Дамаска и Алеппо, передавало агентство SANA. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голанских высот.

    По предварительным данным, из строя были выведены взлетно-посадочные полосы обоих аэропортов. Один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один ранен.

    В ЦАХАЛ удары не комментировали.

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    Комментарии 19

    Гость22 Окт 2023 в 17:03
    Можно разбивать все ВПП украинских аэропортов?
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 16:42
    Друга геостратега обижают.
    +0−0
    27564035622 Окт 2023 в 16:02
    Утерлись?
    +0−0
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