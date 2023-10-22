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    SANA: авиация ЦАХАЛ нанесла удары по сирийским аэропортам в Дамаске и Алеппо

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    7 комментариев

    Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии утром 22 октября. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

    По информации собеседника агентства, в 05:25 удары нанесла авиация ЦАХАЛ. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голанских высот.

    По предварительным данным, из строя были выведены взлетно-посадочные полосы обоих аэропортов. Один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один ранен.

    В ЦАХАЛ информацию об ударе по сирийским аэропортам пока не комментировали.

    В прошлое воскресенье, 15 октября, израильские военные также атаковали международный аэропорт в сирийском Алеппо. По данным журналистов, удар пришелся по взлетно-посадочной полосе аэропорта и вывел его из строя после того, как его работа была восстановлена после аналогичной атаки 12 октября.

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    Комментарии 7

    28014269922 Окт 2023 в 11:16
    Доиграются,обрезки.
    +0−0
    Русич Древний22 Окт 2023 в 11:08
    И где возмущение мирового сообщества? Объекты-то мирные…
    +1−1
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