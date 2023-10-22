SANA: авиация ЦАХАЛ нанесла удары по сирийским аэропортам в Дамаске и Алеппо

Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии утром 22 октября. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.



По информации собеседника агентства, в 05:25 удары нанесла авиация ЦАХАЛ. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны Голанских высот.



По предварительным данным, из строя были выведены взлетно-посадочные полосы обоих аэропортов. Один сотрудник аэропорта Дамаска погиб, еще один ранен.



В ЦАХАЛ информацию об ударе по сирийским аэропортам пока не комментировали.

