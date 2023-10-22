В Москве на «Чистых прудах» пассажир угрожал ножом подростку

Мужчина с ножом преследовал подростка в столичном метрополитене. Юноша убежал и позвал на помощь полицию, сообщает 22 октября «МВД медиа».
Инцидент произошел на станции метро «Чистые пруды». Там пассажир сначала толкнул мимо проходящего подростка, а потом начал преследовать его, угрожая ножом.
«МВД медиа»
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