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    В Москве на «Чистых прудах» пассажир угрожал ножом подростку

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    3 комментария

    Мужчина с ножом преследовал подростка в столичном метрополитене. Юноша убежал и позвал на помощь полицию, сообщает 22 октября «МВД медиа».

    Инцидент произошел на станции метро «Чистые пруды». Там пассажир сначала толкнул мимо проходящего подростка, а потом начал преследовать его, угрожая ножом.

    «МВД медиа»

    Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали злоумышленника, который был пьян. Им оказался 27-летний житель Подмосковья. Нож изъят. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

    Кроме того, на фигуранта составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в нетрезвом состоянии.

    В августе суд в Москве отправил на принудительное лечение 61-летнего мужчину, столкнувшего 15-летнего подростка под поезд на станции метро «Киевская». К счастью, юноша во время падения сгруппировался, и падение закончилось без травм.

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    Комментарии 3

    Гость22 Окт 2023 в 14:56
    Житель Подмосковья, пишите хотя бы новоиспечённый русский или местный абориген)
    +1−0
    Гость22 Окт 2023 в 14:40
    дыныры шалит))
    +1−0
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