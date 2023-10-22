Пенсионерка под Ломоносовым приютила беглеца, которого в садоводство привезли связанным и в багажнике

Житель Петербурга заявил в полицию о негодяях, которые избили его, связали и увезли за пределы города. Одного из предполагаемых нападавших уже нашли.



Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, накануне вечером в полицию позвонила пенсионерка из садоводства «Возрождение» Ломоносовского района Ленобласти. Она рассказала, что к ней за помощью обратился мужчина, которого похитили.