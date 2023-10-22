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    Пенсионерка под Ломоносовым приютила беглеца, которого в садоводство привезли связанным и в багажнике

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    6 комментариев

    Житель Петербурга заявил в полицию о негодяях, которые избили его, связали и увезли за пределы города. Одного из предполагаемых нападавших уже нашли.

    Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, накануне вечером в полицию позвонила пенсионерка из садоводства «Возрождение» Ломоносовского района Ленобласти. Она рассказала, что к ней за помощью обратился мужчина, которого похитили.

    Полиция выехала на место и приняла заявление от 46-летнего петербургского слесаря. Он рассказал, как за несколько часов до этого в Петергофе на него напал 60-летний знакомый и еще двое неизвестных. Мужчину избили, связали, затолкали в багажник и привезли в «Возрождение», где продолжили бить. Он смог вырваться и сбежать.

    Знакомого пострадавшего нашли и задержали за мелкое хулиганство. Рассказ слесаря проверяется.

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    Комментарии 6

    Гость22 Окт 2023 в 14:31
    Приютила?-Женись!
    +0−0
    Гость22 Окт 2023 в 13:28
    Мелкое хулиганство - это под кустом написать, а тут похищение человека, избиение - и тоже мелкое
    +1−0
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