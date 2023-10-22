Сбежавшего из скорой в Петербурге психбольного нашли и снова отправили лечиться

Полиция за сутки смогла найти разбойника, приговоренного к принудительному лечению в психиатрической больнице. Его обнаружили за пару километров от места побега.



Как стало известно «Фонтанке», 22 октября осужденный уже находится под присмотром врачей больницы святого Николая Чудотворца. Накануне его задержали возле торгового центра на улице Антонова-Овсеенко, а потеряла бригада скорой помощи на углу Бадаева и Коллонтай.

Пациента приговорили к стационару психбольницы в августе прошлого года, дело касалось разбойного похищения из алкомаркета бутылки спиртного за 500 с лишним рублей. До этого, начиная с 2000 года раз в несколько лет он привлекался за кражи, разбой и наркотики.