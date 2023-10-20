В Петербурге из скорой сбежал психбольной, осуждённый за разбой

Мужчину в синей пижаме ищут в Петербурге после побега из скорой.



Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, инцидент произошел около 11:30 на углу улиц Коллонтай и Бадаева. По предварительной информации, мужчина был осуждён за разбой. Ранее он также был неоднократно судим как за кражи, так и за наркотические преступления.

Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Мужчина был одет в синюю клетчатую пижаму, синюю куртку и резиновые ботинки. На руке у него татуировка в виде штрихкода.