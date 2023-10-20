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    В Петербурге из скорой сбежал психбольной, осуждённый за разбой

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    27 комментариев

    Мужчину в синей пижаме ищут в Петербурге после побега из скорой.

    Как стало известно «Фонтанке» 20 октября, инцидент произошел около 11:30 на углу улиц Коллонтай и Бадаева. По предварительной информации, мужчина был осуждён за разбой. Ранее он также был неоднократно судим как за кражи, так и за наркотические преступления.

    Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

    Мужчина был одет в синюю клетчатую пижаму, синюю куртку и резиновые ботинки. На руке у него татуировка в виде штрихкода.

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    Комментарии 27

    spbcop8620 Окт 2023 в 16:32
    «Эй, псих, ты куда?!…» (с)
    +0−0
    Гость20 Окт 2023 в 16:31
    А вот при "карательной медицине" осуждённые за разбой и признанные невменяемыми из скорых то не бегали! А вот теперь - " Ищи его, свищи его"! Ещё и сколько делов натворит, ну и кто будет в ответе?!
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