На «Золотую Маску» номинированы 12 спектаклей из Петербурга. Рассказываем, какие надо посмотреть

Команда «Золотой Маски», уходя, объявила номинантов за театральный сезон 2022–2023 годов. Чтобы их выбрать, эксперты посмотрели в театрах и на видео 1116 спектаклей, премьеры которых состоялись театрах по всей России. В лонг-листе премии было 94 спектакля драматического театра и театра кукол и 21 спектакль музыкального театра.

В итоговом шорт-листе — 56 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Омска, Петрозаводска, Пскова, Новокузнецка, Нягани, Красноярска, Йошкар-Олы, Владикавказа, Краснодара, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Буинска и Учмы. Их выбрали два экспертных совета — драматического театра и театра кукол и экспертный совет музыкального театра.



Петербург представляют 12 постановок. Наибольшее число номинаций собрали спектакль Александринского театра «Один восемь восемь один» и «Чайка» в МДТ. Оба спектакля претендуют на победу как лучшие спектакли большой формы, а их режиссеры — Валерий Фокин и Лев Додин — как постановщики. Также номинированы актрисы Анна Блинова и Елизавета Боярская, актеры Петр Семак, Иван Трус, Сергей Курышев и Игорь Черневич, исполнители ролей второго плана Иван Волков и Андрей Калинин (оба — 1881). Также выдвинуты художники этих спектаклей Алексей Трегубов (выдвинут отдельно и как художник по костюмам) и Александр Боровский и художники по свету Игорь Фомин и Дамир Исмагилов.



Среди спектаклей малой формы эксперты оценили в Петербурге четыре спектакля — «Друг мой» (режиссер Андрей Сидельников) и «Опера нищего» (Петр Шерешевский) театра «Суббота», «Идиот» в «Приюте комедианта» (Петр Шерешевский) и «Крысолов» «Театро Ди Капуа» (Джулиано Ди Капуа). Режиссеры всех четырех спектаклей также номинированы. Также выдвинуты актрисы Татьяна Ишматова («Идиот») и Илона Маркарова («Крысолов»), актеры Владислав Демьяненко («Опера нищего»), Илья Дель и Антон Падерин («Идиот»), исполнительницы и исполнители ролей второго плана Софья Андреева и Григорий Сергеенко («Опера нищего»), Татьяна Самарина и Александр Худяков («Идиот») и Григорий Сергеенко («Друг мой»). Кроме того, эксперты оценили работу драматурга спектакля «Друг мой» Константина Стешика. В актерских номинациях спектакли большой и малой формы конкурируют между собой.



В оперных номинациях Петербург не представлен. А вот в оперетте и мюзикле — собрал ряд номинаций спектакль «Петр I» Театра музыкальной комедии: спектакль, работа дирижера (Алексей Нефедов), женская роль (Дарья Январина), мужская роль (Кирилл Гордеев), роль второго плана (Агата Вавилова и Александр Суханов).

Как лучший балетный спектакль номинированы «Озорные частушки» Театра балета имени Л. Якобсона (также отмечена работа балетмейстера Славы Самодурова, художника и художника по костюмам Анастасии Нефедовой, и художника по свету Сергея Васильева). Лучшим спектаклем в современном танце может оказаться «Horse maintenance» Проекта Вероники Тихоновой — также номинирован за работу хореографа и женскую роль (Вероника Тихонова).



В разделе кукольного театра на награды претендует «Дневник ласточки» Большого театра кукол — как лучший кукольный спектакль, за работу режиссера (Ксения Павлова), работу художника (Дарья Лазарева) и работу актера (Екатерина Ложкина-Белевич).

И еще два петербургских спектакля появились в номинации «Эксперимент» — это «Красный фонарь» из Музея театрального и музыкального искусства и саунддрама «Чайка» из Александринки.

