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    «Стоим уже 40 минут». Пробка на Невском вечером достигла 10 баллов

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    16 комментариев

    Аномальные пробки в центре Петербурга 21 октября продержались несколько часов.

    Они образовались днём (на перекрёстке Невского и Литейного стояла отметка о ДТП) и сохранялись до вечера. В 20:54 «Яндекс» оценивал загруженность Невского проспекта к площади Александра Невского в 10 баллов, что на 4 балла выше обычного, а в 20:39 загруженность Литейного и Загородного проспектов в направлении Московского проспекта — в 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

    Автомобилисты в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» рассказали, что на перекрёстке Невского и Владимирского (Литейного) не работал светофор. «Стоим уже 40 минут. При звонке в Дирекцию организации дорожного движения ответили, что ремонтники тоже в пробке! "По воздуху летать не умеют"», — добавил очевидец.

    В 22:20 серьёзных пробок в центре не наблюдается, кроме участка Невского проспекта на подъезде к площади Восстания.

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    Комментарии 16

    Гость21 Окт 2023 в 23:39
    А что вы там все делаете то.....своими кредитными ведрами друг перед другом хвастаетесь.... В метро все нормально - водух свежий, файвай бесплатный и еще много ништяков всяких.... Ставите машину на перехватывающих парковках и вперед общественным транспортом пользоваться
    +0−1
    Илья_Саныч21 Окт 2023 в 23:12
    бедные ведрожители. как же хочется их пожалеть! но не могу
    +0−1
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