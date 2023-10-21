«Стоим уже 40 минут». Пробка на Невском вечером достигла 10 баллов

Аномальные пробки в центре Петербурга 21 октября продержались несколько часов.



Они образовались днём (на перекрёстке Невского и Литейного стояла отметка о ДТП) и сохранялись до вечера. В 20:54 «Яндекс» оценивал загруженность Невского проспекта к площади Александра Невского в 10 баллов, что на 4 балла выше обычного, а в 20:39 загруженность Литейного и Загородного проспектов в направлении Московского проспекта — в 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.



Автомобилисты в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» рассказали, что на перекрёстке Невского и Владимирского (Литейного) не работал светофор. «Стоим уже 40 минут. При звонке в Дирекцию организации дорожного движения ответили, что ремонтники тоже в пробке! "По воздуху летать не умеют"», — добавил очевидец.