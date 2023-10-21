Аномальные пробки в Петербурге. На Невском коллапс

Плотные пробки сковали центр Петербурга и некоторые другие магистрали. В целом загруженность городских дорог днём 21 октября оценивается в 5 баллов по шкале «Яндекса», хотя обычно в это время бывает 3–4 балла.

В центре «бордовые» пробки на Невском, Литейном, Владимирском, Лиговском, Восстания, Жуковского, Некрасова, на набережных Фонтанки. Пользователи «Яндекс.Карт» отметили ДТП на перекрёстке Невского и Литейного проспектов — улицы стоят как раз в его направлении.

14:18 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, внешняя сторона КАД от Комендантского проспекта до Приморского шоссе, 12,4 км,

Кроме того, «Яндекс» сообщил о нескольких пробках:

14:12 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, внутренняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе, 6,2 км,



14:12 — необычно плотная пробка, проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе от 3-го Верхнего переулка до въезда в торговый центр, 4 км,

