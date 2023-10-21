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    Аномальные пробки в Петербурге. На Невском коллапс

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    7 комментариев

    Плотные пробки сковали центр Петербурга и некоторые другие магистрали. В целом загруженность городских дорог днём 21 октября оценивается в 5 баллов по шкале «Яндекса», хотя обычно в это время бывает 3–4 балла.

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    В центре «бордовые» пробки на Невском, Литейном, Владимирском, Лиговском, Восстания, Жуковского, Некрасова, на набережных Фонтанки. Пользователи «Яндекс.Карт» отметили ДТП на перекрёстке Невского и Литейного проспектов — улицы стоят как раз в его направлении.

    читатель «Фонтанки» Елена

    Кроме того, «Яндекс» сообщил о нескольких пробках:

    14:18 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, внешняя сторона КАД от Комендантского проспекта до Приморского шоссе, 12,4 км,

    14:12 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю, внутренняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Мурманского шоссе, 6,2 км,

    14:12 — необычно плотная пробка, проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе от 3-го Верхнего переулка до въезда в торговый центр, 4 км,

    13:45 — неожиданно плотное движение на Пискарёвском проспекте, 9 баллов из центра, что на 6 баллов выше обычного,

    12:15 — необычно плотная пробка, внутренняя сторона КАД от Пискаревского проспекта до Колтушского шоссе, 10,7 км.

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    Комментарии 7

    Гость21 Окт 2023 в 16:47
    Все " пробочники" уместились бы в 5 автобусах и 3 троллейбусах и пробок как не бывало . Но нет , каждая личинка в личном корыте в одиночестве окукливается
    +1−0
    Гость21 Окт 2023 в 16:42
    А где полицаи?
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 16:40
    Дома не сидится
    +0−0
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