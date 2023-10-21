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    Пёс оказался в западне в кировской заброшке. Смотрите, как он доверчиво просит о помощи

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    1 комментарий

    не только люди выживают благодаря спасателям, но и звери. В субботу, 21 октября, сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области в городе Кировск вызволили из ловушки собаку.

    Местные жители услышали, как в подвале заброшенного гаража скулит пёс. Поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга выехал на место и действительно нашли животное. Пёс попал в неглубокую яму, но не мог выбраться оттуда самостоятельно.

    Спасатели извлекли собаку и отпустили на волю. Животное оказалось бездомным, отмечается в сообщении.

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    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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    Комментарии 1

    Гость21 Окт 2023 в 16:55
    К псу едут, а когда люди в полицию звонят, то пока не убьют - не приедут.
    +0−0
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