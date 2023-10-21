Пёс оказался в западне в кировской заброшке. Смотрите, как он доверчиво просит о помощи

не только люди выживают благодаря спасателям, но и звери. В субботу, 21 октября, сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области в городе Кировск вызволили из ловушки собаку.
Местные жители услышали, как в подвале заброшенного гаража скулит пёс. Поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга выехал на место и действительно нашли животное. Пёс попал в неглубокую яму, но не мог выбраться оттуда самостоятельно.
Спасатели извлекли собаку и отпустили на волю. Животное оказалось бездомным, отмечается в сообщении.