Патроны, 267 литров алкоголя и проблемы у каждого пятого. Полиция проверила мигрантов под Всеволожском

Полицейские прошлись с проверкой по местам притяжения мигрантов во Всеволожском районе Ленинградской области и обеспечили проблемы каждому пятому. Увозили не только нарушителей.
Об итогах рейда в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 21 октября. Всеволожские полицейские искали нарушителей миграционного законодательства накануне по девяти адресам — и нашли. Из 150 человек, проживающих там, к административной ответственности привлечены 30.
ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
Не с пустыми руками уехали и из кафе и продуктовых магазинов. Судя по видео, спиртное там доставали из-под кассы. По данным ведомства, из оборота изъяты 267 литров алкоголя сомнительного качества.
«А визит на пункт приема металлолома дал результат в виде 583 коррозийных патронов, которые были сданы в качестве лома. По данному факту проводится проверка», — рассказали в полицейском главке.
Серия рейдов в конце рабочей недели прошла и на городских рынках. Там более чем на тысячу иностранцев пришлось несколько десятков нарушителей.