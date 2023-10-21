Патроны, 267 литров алкоголя и проблемы у каждого пятого. Полиция проверила мигрантов под Всеволожском

Полицейские прошлись с проверкой по местам притяжения мигрантов во Всеволожском районе Ленинградской области и обеспечили проблемы каждому пятому. Увозили не только нарушителей.



Об итогах рейда в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 21 октября. Всеволожские полицейские искали нарушителей миграционного законодательства накануне по девяти адресам — и нашли. Из 150 человек, проживающих там, к административной ответственности привлечены 30.

