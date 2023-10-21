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    Патроны, 267 литров алкоголя и проблемы у каждого пятого. Полиция проверила мигрантов под Всеволожском

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    11 комментариев

    Полицейские прошлись с проверкой по местам притяжения мигрантов во Всеволожском районе Ленинградской области и обеспечили проблемы каждому пятому. Увозили не только нарушителей.

    Об итогах рейда в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 21 октября. Всеволожские полицейские искали нарушителей миграционного законодательства накануне по девяти адресам — и нашли. Из 150 человек, проживающих там, к административной ответственности привлечены 30.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

    Не с пустыми руками уехали и из кафе и продуктовых магазинов. Судя по видео, спиртное там доставали из-под кассы. По данным ведомства, из оборота изъяты 267 литров алкоголя сомнительного качества.

    «А визит на пункт приема металлолома дал результат в виде 583 коррозийных патронов, которые были сданы в качестве лома. По данному факту проводится проверка», — рассказали в полицейском главке.

    Серия рейдов в конце рабочей недели прошла и на городских рынках. Там более чем на тысячу иностранцев пришлось несколько десятков нарушителей.

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    Миграционный рейдМигранты
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    Комментарии 11

    Гость21 Окт 2023 в 19:08
    Мало!
    +0−0
    Daster21 Окт 2023 в 18:21
    И че 100 руб штрафа и продолжай махмуд дальше
    +0−0
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