Туроператоров просят приостановить продажу туров в Израиль, Иорданию и Ливан

Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от туристических поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории «до нормализации обстановки», а туроператорам приостановить продажу туров по этим направлениям. Об этом министерство объявило 21 октября на своём сайте.
Россиянам, которые уже находятся там, следует «проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям».
Туроператорам рекомендуется «в обязательном порядке» проинформировать клиентов о текущей ситуации в данных регионах, а также о порядке изменения или расторжения договоров с туркомпанией. Туристы в данной ситуации «имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий», отмечают в министерстве.
«При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу или иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — уточняется в сообщении.
По данным на 20 октября, за время обострения палестино-израильского конфликта там погибли 20 россиян, семеро числятся пропавшими без вести.