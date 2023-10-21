Туроператоров просят приостановить продажу туров в Израиль, Иорданию и Ливан

Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от туристических поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории «до нормализации обстановки», а туроператорам приостановить продажу туров по этим направлениям. Об этом министерство объявило 21 октября на своём сайте.

Россиянам, которые уже находятся там, следует «проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям».



Туроператорам рекомендуется «в обязательном порядке» проинформировать клиентов о текущей ситуации в данных регионах, а также о порядке изменения или расторжения договоров с туркомпанией. Туристы в данной ситуации «имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий», отмечают в министерстве.

