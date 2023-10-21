    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    768мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd95.91eur101.43

    Туроператоров просят приостановить продажу туров в Израиль, Иорданию и Ливан

    606
    1 комментарий

    Минэкономразвития рекомендует россиянам воздержаться от туристических поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории «до нормализации обстановки», а туроператорам приостановить продажу туров по этим направлениям. Об этом министерство объявило 21 октября на своём сайте.

    Россиянам, которые уже находятся там, следует «проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям».

    Туроператорам рекомендуется «в обязательном порядке» проинформировать клиентов о текущей ситуации в данных регионах, а также о порядке изменения или расторжения договоров с туркомпанией. Туристы в данной ситуации «имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий», отмечают в министерстве.

    «При этом в случае расторжения такого договора до начала путешествия туристу или иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», — уточняется в сообщении.

    По данным на 20 октября, за время обострения палестино-израильского конфликта там погибли 20 россиян, семеро числятся пропавшими без вести.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Палестино-израильский конфликтАрабо-израильский конфликтВойна в ИзраилеИзраильСектор Газа
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость21 Окт 2023 в 10:31
    Иноагентов оттуда назад в россию не пускайте
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close