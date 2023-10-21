В ночь на воскресенье можно будет загадывать 20 желаний в час. Астрономы обещают звездопад

Активность метеорного потока Ориониды достигнет максимума в ночь с субботы на воскресенье, октября. На небе можно будет наблюдать до 20 вспышек в час, сообщили ТАСС в Московском планетарии.
В ночь на 22 октября количество вспышек от сгорающих в атмосфере Земли небольших небесных тел будет наивысшим. Искать «падающие звезды» нужно после полуночи над юго-восточным горизонтом.
«Радиант (область вылета метеоров) Орионид расположен выше и левее звезды Бетельгейзе — самой яркой в созвездии Орион. Наиболее подходящее время для наблюдения — с полуночи и до рассвета», — сказали в планетарии.
Источник Орионид — шлейф частиц, оставленных кометой Галлея. Когда ее орбита пересекает орбиту Земли, случается звездопад — весной и осенью.
Метеоры октябрьского потока входят в земную атмосферу на скорости 66 км/с. Они могут оставлять «треки» — белые, красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые следы.
Помешать петербуржцам загадывать желания может только погода — по прогнозу, в городе в ночь на 22 октября будет облачно, температура около ноля, возможны небольшие осадки.
Совсем недавно, 9 октября, петербуржцы могли наблюдать другой метеорный поток — Дракониды. Но его интенсивность обычно гораздо меньше — от 5 до 15 «падающих звезд» в час.