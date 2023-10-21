В ночь на воскресенье можно будет загадывать 20 желаний в час. Астрономы обещают звездопад

Активность метеорного потока Ориониды достигнет максимума в ночь с субботы на воскресенье, октября. На небе можно будет наблюдать до 20 вспышек в час, сообщили ТАСС в Московском планетарии.



В ночь на 22 октября количество вспышек от сгорающих в атмосфере Земли небольших небесных тел будет наивысшим. Искать «падающие звезды» нужно после полуночи над юго-восточным горизонтом.

