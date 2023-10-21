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    В ночь на воскресенье можно будет загадывать 20 желаний в час. Астрономы обещают звездопад

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    2 комментария
    Фото: скриншот видео/youtube.com/GlenMoyes
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    Активность метеорного потока Ориониды достигнет максимума в ночь с субботы на воскресенье, октября. На небе можно будет наблюдать до 20 вспышек в час, сообщили ТАСС в Московском планетарии.

    В ночь на 22 октября количество вспышек от сгорающих в атмосфере Земли небольших небесных тел будет наивысшим. Искать «падающие звезды» нужно после полуночи над юго-восточным горизонтом.

    «Радиант (область вылета метеоров) Орионид расположен выше и левее звезды Бетельгейзе — самой яркой в созвездии Орион. Наиболее подходящее время для наблюдения — с полуночи и до рассвета», — сказали в планетарии.

    Источник Орионид — шлейф частиц, оставленных кометой Галлея. Когда ее орбита пересекает орбиту Земли, случается звездопад — весной и осенью.

    Метеоры октябрьского потока входят в земную атмосферу на скорости 66 км/с. Они могут оставлять «треки» — белые, красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые следы.

    Помешать петербуржцам загадывать желания может только погода — по прогнозу, в городе в ночь на 22 октября будет облачно, температура около ноля, возможны небольшие осадки.

    Совсем недавно, 9 октября, петербуржцы могли наблюдать другой метеорный поток — Дракониды. Но его интенсивность обычно гораздо меньше — от 5 до 15 «падающих звезд» в час.

    Фото: скриншот видео/youtube.com/GlenMoyes

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    Звездопад Ориониды
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    Комментарии 2

    Гость21 Окт 2023 в 01:45
    Давайте все дружно желать лебединое озеро по первому каналу!
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!21 Окт 2023 в 01:41
    здоровья ему желать не стану.
    и так 20 раз.
    +0−0
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