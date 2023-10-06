Метеорный поток Дракониды можно будет наблюдать с вечера 8 октября

Россияне станут свидетелями активности метеорного потока Дракониды — пик звездопада придется на утро 9 октября, когда в небе можно будет наблюдать от 5 до 15 падающих звезд в час, сообщает 6 октября пресс-служба Московского планетария. Уточняется, что поток порожден кометой 21P/Джакобини-Циннера.
При этом первые всплески можно будет увидеть с вечера воскресенья, 8 октября, уточняют в планетарии.
За последний век Дракониды порадовали наблюдателей двумя короткими, но впечатляющими звездными дождями в
Особенно яркое событие произошло в 1998 году, когда активность Драконидов внезапно выросла до 700 метеоров в час и была видна на Дальнем Востоке и в Сибири.
Этот поток метеоров связан с кометой 21P/Джакобини-Циннера. Когда она приближается к перигелию — точке на орбите, ближайшей к Солнцу — это часто сопровождается яркими вспышками активности и потоками метеоров, которые можно увидеть с Земли.
Название «Дракониды» происходит от созвездия Дракон, где находится радиант (область небесной сферы, кажущаяся источником метеоров. — Прим. ред.) этого потока. Это астрономическое явление предоставляет уникальную возможность наблюдать за звездными дождями в ночном небе.