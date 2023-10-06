Метеорный поток Дракониды можно будет наблюдать с вечера 8 октября

Россияне станут свидетелями активности метеорного потока Дракониды — пик звездопада придется на утро 9 октября, когда в небе можно будет наблюдать от 5 до 15 падающих звезд в час, сообщает 6 октября пресс-служба Московского планетария. Уточняется, что поток порожден кометой 21P/Джакобини-Циннера.

При этом первые всплески можно будет увидеть с вечера воскресенья, 8 октября, уточняют в планетарии.