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    Сову спасли на Обводном канале

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    3 комментария

    В Петербурге спасли сову. Она сидела на камере видеонаблюдения за нарушениями ПДД. Об этом сообщает телеграм-канал Северо-Западного «Ростелекома» 20 октября.

    Как рассказали сотрудники, птица зацепилась поводком за камеру на одном из перекрестков Обводного канала. В это время поблизости находилась бригада технических специалистов «Ростелекома» с вышкой.

    Фото: t.me/svyaz_sz
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    Связисты смогли распутать зацепившийся за камеру поводок и спустить птицу. Сова была спасена, ее передали зоозащитникам.

    Ранее сотрудники охотнадзора Ленобласти встретились на дороге с глухарем.

    Фото: t.me/svyaz_sz

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    Комментарии 3

    Гость21 Окт 2023 в 01:23
    А зачем к ней поводок прицепили?
    +0−0
    Гость21 Окт 2023 в 01:05
    - Это у вас там что такое?
    - Собака.
    - А я думала сова.
    +0−0
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