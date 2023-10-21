Сову спасли на Обводном канале

В Петербурге спасли сову. Она сидела на камере видеонаблюдения за нарушениями ПДД. Об этом сообщает телеграм-канал Северо-Западного «Ростелекома» 20 октября.



Как рассказали сотрудники, птица зацепилась поводком за камеру на одном из перекрестков Обводного канала. В это время поблизости находилась бригада технических специалистов «Ростелекома» с вышкой.