По осени водители могут встретить глухарей прямо на дорогах Ленобласти

Осенью глухарей часто можно встретить прямо на лесных дорогах. Обычно птицы при этом очень осторожны, но сотрудникам охотнадзора Ленобласти посчастливилось зафиксировать такую встречу на видео.

На лесных дорогах глухари ищут мелкие камушки — орнитологи называют их гастролитами. Так птицы готовятся к зиме. В охотничьих хозяйствах, особенно в болотистых угодьях, где мало лесных дорог, карьеров и мест, где горные породы обнажаются естественным образом, специально создают галечники, где птицы могут безопасно найти гастролиты, а также обеспечить себя защитой от наружных паразитов, рассказали 19 октября в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. Такие места называют порхалища.