Петербургский суд арестовал адвоката, который участвовал в процессе на 43 млн рублей

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал адвоката Виктора Григорьева и Антона Петрова, которых заподозрили в махинации на 43 миллиона рублей с автомобилем Audi A8 . Решение вынесено 20 октября.



В 2021 году Григорьев и Петров приобрели Audi А8 у представительства Volkswagen (которое летом этого года сменило название на ООО «АГР»). Машина представительского класса обошлась в 3,5 миллиона рублей. Собственность на нее была оформлена на другого человека.

После покупки в негодность привели блок переключателей заднего сиденья. Выдав это за производственный брак, Григорьев и Петров обратились в суд и потребовали взыскать 43 миллиона рублей компенсации убытков и морального вреда. Удача улыбнулась, и суд первой инстанции встал на их сторону, но дистрибьютор дошел до кассации и выиграл.