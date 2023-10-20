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    Петербургский суд арестовал адвоката, который участвовал в процессе на 43 млн рублей

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    1 комментарий

    Октябрьский районный суд Петербурга арестовал адвоката Виктора Григорьева и Антона Петрова, которых заподозрили в махинации на 43 миллиона рублей с автомобилем Audi A8. Решение вынесено 20 октября.

    В 2021 году Григорьев и Петров приобрели Audi А8 у представительства Volkswagen (которое летом этого года сменило название на ООО «АГР»). Машина представительского класса обошлась в 3,5 миллиона рублей. Собственность на нее была оформлена на другого человека.

    После покупки в негодность привели блок переключателей заднего сиденья. Выдав это за производственный брак, Григорьев и Петров обратились в суд и потребовали взыскать 43 миллиона рублей компенсации убытков и морального вреда. Удача улыбнулась, и суд первой инстанции встал на их сторону, но дистрибьютор дошел до кассации и выиграл.

    Возбуждено дело о покушении на мошенничество. Суд арестовал обоих до 17 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Виктор Григорьев — адвокат с прокурорским бэкграундом. «Фонтанка» рассказывала о нем в 2019 году, когда Григорьева заподозрили в мошенническом получении 2 миллионов рублей.

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    МошенникАдвокат Григорьев
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    Комментарии 1

    Гость20 Окт 2023 в 23:07
    Как из 3,5млн.-сделать 43млн.?-Легко! С прокурорским бэкграундом,-да на СВО!-в штурмовой батальон вместе с зэками!
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