Петербургский суд арестовал адвоката, который участвовал в процессе на 43 млн рублей

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал адвоката Виктора Григорьева и Антона Петрова, которых заподозрили в махинации на 43 миллиона рублей с автомобилем
В 2021 году Григорьев и Петров приобрели
После покупки в негодность привели блок переключателей заднего сиденья. Выдав это за производственный брак, Григорьев и Петров обратились в суд и потребовали взыскать 43 миллиона рублей компенсации убытков и морального вреда. Удача улыбнулась, и суд первой инстанции встал на их сторону, но дистрибьютор дошел до кассации и выиграл.
Возбуждено дело о покушении на мошенничество. Суд арестовал обоих до 17 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Виктор Григорьев — адвокат с прокурорским бэкграундом. «Фонтанка» рассказывала о нем в 2019 году, когда Григорьева заподозрили в мошенническом получении 2 миллионов рублей.