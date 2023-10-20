В Петербурге адвоката задержали за аферу на 43 миллиона. Он пошёл на повышение

В Петербурге после неудачи с хищением у представительства Volkswagen попался адвокат Виктор Григорьев. По версии следствия, он пытался провернуть многомиллионную аферу вскоре после того, как отец спасал его от колонии за кратно меньшее.



О задержании 39-летнего адвоката Адвокатской палаты Ленинградской области 20 октября сообщили в следственном комитете по Петербургу. Участь подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере с ним разделил 33-летний заместитель генерального директора фирмы.



Согласно материалам, оба пытались похитить деньги у официального дистрибьютора ряда автомобильных марок: купили машину, привели в неисправность механизм, выдав это за производственный брак, и через суд потребовали взыскать штраф, неустойку, компенсацию убытков и морального вреда. Всего 43 миллиона рублей. Удача улыбнулась, и суд первой инстанции встал на их сторону, но дистрибьютор дошёл до кассации и выиграл.

