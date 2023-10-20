В Петербурге адвоката задержали за аферу на 43 миллиона. Он пошёл на повышение

В Петербурге после неудачи с хищением у представительства Volkswagen попался адвокат Виктор Григорьев. По версии следствия, он пытался провернуть многомиллионную аферу вскоре после того, как отец спасал его от колонии за кратно меньшее.
О задержании 39-летнего адвоката Адвокатской палаты Ленинградской области 20 октября сообщили в следственном комитете по Петербургу. Участь подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере с ним разделил 33-летний заместитель генерального директора фирмы.
Согласно материалам, оба пытались похитить деньги у официального дистрибьютора ряда автомобильных марок: купили машину, привели в неисправность механизм, выдав это за производственный брак, и через суд потребовали взыскать штраф, неустойку, компенсацию убытков и морального вреда. Всего 43 миллиона рублей. Удача улыбнулась, и суд первой инстанции встал на их сторону, но дистрибьютор дошёл до кассации и выиграл.
По данным «Фонтанки», нажиться пытались на представительстве Volkswagen (которое летом этого года сменило название на
Под подозрением заместитель гендиректора Петров и упоминавшийся в связи с уголовным делом о незаконных свалках адвокат с прокурорским бэкграундом Виктор Григорьев. «Фонтанка» рассказывала о последнем в 2019 году, когда его заподозрили в мошенническом получении 2 миллионов рублей. Сотрудники УФСБ тогда вынимали его из «Мерседеса» с подельником — тоже адвокатом. Они, по версии следствия, запросили у своего клиента деньги за услугу, превышающую их возможности, — остановить проводимую по нему оперативным подразделением ФСБ проверку.
В июле 2020-го Московский районный суд признал обоих виновными. Григорьеву назначили три года в колонии общего режима. Провести там предстояло меньше — в срок засчитали время, проведённое в СИЗО. Интересы Григорьева до последнего защищал отец-адвокат. В Третьем кассационном суде он настаивал, что сына наказали чрезмерно сурово, не учли исключительно положительные характеристики, раскаяние и заглаженный перед потерпевшим вред.
Суд не внял и в марте 2021 года оставил приговор и апелляционное определение без изменений. Через семь месяцев на Кушелевской дороге была куплена Audi A8, на заднем сиденье которой якобы нашли производственный брак.
Григорьева и Петрова задержали 18 октября. Обвинение им ещё не предъявлено, обоих проверят на совершение аналогичных преступлений. Следствие намерено добиться для них заключения под стражу.